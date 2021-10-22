Баринов: Не хочу больше болеть за «Локомотив»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов подвел итоги матча с «Галатасараем» (0:1) в Лиге Европы.

«В ворота не попали ни разу! Все это цирк! Уже седьмой блин комом. Я не видел никакого смысла в игре, надо поставить памятник Гилерме, пару ударов он вытащил.

У команды нет острия, а этот прессинг годится лишь для выдавливания виноградного вина. Я сказал, что не хочу больше болеть за «Локомотив»! Они относятся к нам, к болельщикам, как хотят. Они меняют одно на другое. Сменили начальство на новое, а они оказались такими же тупыми», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» проиграл в Лиге Европы второй матч кряду. Пока москвичи занимают последнее место в квартете, набрав 1 пункт.