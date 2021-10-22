«Локо» продлил ужасную серию: кто стал худшим игроком «красно-зелёных» в матче против «Галатасарая»

Оценки футболистам Маркуса Гисдоля

Завершается еврокубковая неделя, завершается неудачно для российских клубов. Третье поражение подряд и седьмой матч без побед конкретно для «Локомотива». Скучно, грустно. А ещё большей тоски навевает ноль в графе «удары в створ ворот» у московского «Локомотива». «Галатасарай» играл не многим лучше, но поднажал в концовке и увёз победу из России. Очень напоминает сценарий матча «Зенит» - «Ювентус».

Статистика матча: владение мячом – 56:44, удары по воротам - 13:12, в створ – 0:5, угловые – 6:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Маркуса Гисдоля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ГИЛЕРМЕ – 7,5. Команда проиграла, но голкипер не заслужил стрел критики в свой адрес. Во втором тайме Гилерме четыре раза спас «Локомотив» от верного гола, парировав опаснейшие удары Нельссона и Актюркоглу. Только голкипер спас москвичей от поражения крупнее.

НАИР ТИКНИЗЯН – 3,0. А вот защита «Локомотива» сыграла ниже всякой критики. Наир Тикнизян пока вообще не оправдывает ожиданий Рангника, отвалившего за него кругленькую сумму. Левый фланг проигран вчистую, у Наира ни одного полезного действия впереди и полный провал у своих ворот - гол турков пришёл из его зоны.

ПАБЛО – 5,5. Единственный, кто хоть как-то работал в этом оборонительном безобразии. Выиграл 10 единоборств из 15, ложился под удары, собрал 2+2 по отборам и перехватам, но дважды всё-таки был обыгран в штрафной площади, после чего Диань получал момент для удара.

ТИН ЕДВАЙ – 4,5. Мохамед сразу понял, что с Пабло бороться сложно, поэтому чаще смещался в зону к Едваю, где отлично за мячи цеплялся. Тин проиграл очень много верховых единоборств (2 из 6), позволяя форварду «Галатасаря» постоянно забирать мяч, подпитывать атаки.

МАЦЕЙ РЫБУС – 4,5. Уставший Мацей Рыбус пытался спасти ситуацию в голевом эпизоде, но так и не догнал Актюркоглу. Поляк на своём фланге позволил Бабелю куда меньше, но подключения Ван Анхольта так и остались неразрешимой загадкой для поляка.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – 3,5. Два экс-игрока ЦСКА вчистую проиграли фланг «Галатасараю» и объединились в борьбе за звание худшего игрока матча. Марадишвили тоже постоянно терял оппонентов. Правда, чуть полезнее отыграл в атаке, дважды отдав на обострение. Но 14 точных передач за 90 минут – очень слабый показатель для атакующего полузащитника.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 4,5. Колючий Баринов отвечал за создание плотности в центре поля, много двигался, однако в этом матче отбирал не очень удачно. На один чистый отбор совершил три фола, заработав жёлтую карточку.

АЛЕКСИС БЕКА – 4,0. Француза подставили Тикнизян – Марадишвили, заставлявшие его постоянно смещаться на левый край для помощи. Такое распыление не позволило ему сосредоточиться на прямых обязанностях и мощно увеличило количество брака – 18 потерь, 3 неудачные попытки пойти в дриблинг.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – 6,0. Самый активный игрок «Локомотива», только за старание получает положительную оценку. Рифат много бил (4 удара), часто зарабатывал штрафные удары (3), вступал в борьбу (9 выигранных эпизодов), но всего старания так и не нашли отражения на табло.

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ДЖИРАНО КЕРК – 5,0. Опять же много старания при минимуме пользы. Керк в кадре появлялся реже, зато сразу старался обострить, играл очень рискованно. Отсюда и много неточных передач (7 из 21 – треть), и 16 потерь.

ФЁДОР СМОЛОВ – 4,0. Катастрофа с точностью ударов настигла Смолова. За пять попыток Фёдор четыре послал мяч в молоко, один раз его выстрел заблокировали. А ещё главный форвард «Локо» обязан был лучше распорядиться рикошетом от Муслеры после дальнего удара Жемалетдинова, но растерялся в голевой ситуации.

ДМИТРИЙ ЖИВОГЛЯДОВ – б/о.