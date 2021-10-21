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Лига Европы

«Локомотив» и «Галатасарай» объявили составы на матч Лиги Европы

21 Октября 2021 • 20:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Галатасарай
2.65 3.35 2.70
Через 0 ч. 39 мин.

Стали известны стартовые составы клубов на поединок 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай».

«Локомотив»: Гильерме, Марадишвили, Пабло, Едвай, Рыбус, Бека-Бека, Баринов, Тикнизян, Керк, Смолов, Жемалетдинов.

«Галатасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, ван Анхолт, Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу, Аппер Йылмаз, Чикылдеу, Бабел, Мохамед.

Встреча начнется в 22:00 мск.

Напомним, после двух туров в активе московского клуба одно набранное очко.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.

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Идет 74 минута Рапид Вена 2:1 Динамо Загреб
Идет 72 минута Фенербахче 2:2 Антверпен
Идет 74 минута Лацио 0:0 Марсель
Идет 74 минута Митьюлланд 0:1 Црвена Звезда
21.10  22:00 Глазго Рейнджерс ... Брондбю 1.52 4.1 7
21.10  22:00 Локомотив Москва ... Галатасарай 2.5 3.35 2.95
21.10  22:00 Айнтрахт Фр ... Олимпиакос 2.03 3.5 3.85
21.10  22:00 Спарта Прага ... Лион 4.8 3.7 1.78
21.10  22:00 Штурм ... Реал Сосьедад 5.4 4.1 1.62
21.10  22:00 Наполи ... Легия 1.21 6.8 15
21.10  22:00 ПСВ ... Монако 2.24 3.5 3.25
21.10  22:00 Вест Хэм ... Генк 1.42 4.7 8.4
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