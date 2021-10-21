«Локомотив» и «Галатасарай» объявили составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы клубов на поединок 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай».
«Локомотив»: Гильерме, Марадишвили, Пабло, Едвай, Рыбус, Бека-Бека, Баринов, Тикнизян, Керк, Смолов, Жемалетдинов.
«Галатасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, ван Анхолт, Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу, Аппер Йылмаз, Чикылдеу, Бабел, Мохамед.
Встреча начнется в 22:00 мск.
Напомним, после двух туров в активе московского клуба одно набранное очко.
Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.