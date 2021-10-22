Бека-Бека считает, что «Локомотиву» не хватило реализации моментов в игре против «Галатасарая»

Дебютный поединок Маркуса Гисдоля в еврокубках на должности главного тренера «Локомотива» оказался неудачным – «Локомотив» на своем поле минимального проиграл «Галатасараю», опустившись на последнее место в группе Лиги Европы.

Впрочем, большинство представителей московской команды считает, что «железнодорожники» не заслужили на такой результат. Исключением не стал и полузащитник Алексис Бека-Бека, который назвал игру в исполнении партнеров хорошей.

«Сегодня у нас был серьезный соперник. Чего нам не хватило? Воплотить шансы в голы. А «Галатасарай» воспользовался своим моментом», - цитирует француза пресс-служба УЕФА.