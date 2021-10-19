Названы судьи матча «Локомотив» - «Галатасарай»

Стали известны судьи предстоящего поединка между московским «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем». Как информирует пресс-служба УЕФА, главным рефери встречи будет представитель Австрии Херальд Лехнер.

Его ассистентами назначены Андреа Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Резервный судья – Маркус Хаметер. За систему видеоповторов будут отвечать Бастиан Данкерт и Пол Тирни.

«Железнодорожники» примут турецкий коллектив на стадионе «РЖД Арена» в четверг, 21 октября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Локомотив» с одним очком занимает последнее место, а «Галатасарай» с четырьмя баллами лидирует.