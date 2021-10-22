Мещеряков: «Если спортсмен прекращает бороться за победу, его надо гнать отовсюду»

Бывший глава совета директоров московского «Локомотива» отреагировал на поражение столичной команды в третьем туре Лиги Европы от «Галатасарая» со счётом 0:1.

После этого поединка безвыигрышная серия «железнодорожников» в еврокубках составляет уже 14 игр.

Анатолий Мещеряков не захотел обсуждать результат игры, делегировав полномочия профильным специалистам.

На вопрос журналиста «Спорт-экспресса» касаемо перспектив «Локомотива» выйти из группы функционер заявил следующее: «Если спортсмен прекращает бороться за победу, его надо гнать отовсюду. Бремя руководителей – отвечать за результат. Будем дальше смотреть».