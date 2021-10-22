Булыкин оценил шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги Европы после поражения от «Галатасарая»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин подвел итоги матча Лиги Европы между «Локомотивом» и турецким «Галатасараем». Москвичи уступили дома со счётом 0:1.

«Локомотив» в целом играл лучше, по движению был лучше, прессинг хороший. Моменты были, к сожалению, по воротам не попали. У турков хорошо получилось реализовать моменты.

Шансы на плей-офф Лиги Европы? Всегда нужно ставить перед собой максимальные планы, смотреть, как будет развиваться ситуация. Но то, что сегодня проиграли, очень плохо для турнирной таблицы. Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы понизились, но все равно нужно играть до конца, все время играть на победу», — цитирует Булыкина ТАСС.

«Локомотив» проиграл в Лиге Европы второй матч кряду. Пока москвичи занимают последнее место в квартете, набрав 1 пункт.