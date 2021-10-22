Гисдоль: «План был такой, чтобы после отбора мяча сразу создавать себе голевые моменты»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча с «Галатасараем» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Мы, конечно, огорчены результатом, но я доволен тем, как играла команда. Сегодня она большую часть времени играла правильно. Если можно подвести итог, мы сегодня проиграли незаслуженно.

- Что вы планировали делать для того, чтобы побеждать?

- Мы очень высоко прессинговал соперника. План был такой, чтобы после отбора мяча сразу создавать себе голевые моменты. Мы очень часто создавали благоприятные ситуации для взятия ворот. Единственное, чего нам не хватило, это завершающего удара по воротам. Над этим надо работать.