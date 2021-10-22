Смородская раскритиковала «Локомотив» после поражения от «Галатасарая»: «Дальше будет только хуже»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась касаемо вчерашнего поражения «железнодорожников» в домашнем матче Лиги Европы против «Галатасарая» со счётом 0:1.

По мнению Смородской, увольнение Марко Николича отрицательным образом сказалось на настроениях внутри команды.

«Что творит руководство клуба? Понакупали зачем-то непонятных футболистов. Я совершенно не верю в Гисдоля, дальше будет только хуже», - передаёт слова Ольги Смородской «Спорт-экспресс».

Напомним, что после домашнего фиаско в игре со стамбульцами безвыигрышная серия «Локомотива» в еврокубках продлилась до 14 матчей.