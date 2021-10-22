Канчельскис: Надо делать выводы из того, что происходит с российским футболом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на результат поединка «Локомотив» - «Галатасарай» (0:1) в Лиге Европы.

«Это плохая тенденция. Надо делать выводы из того, что происходит с российским футболом в данный момент. Если мы проигрываем турецкому клубу, то даже не знаю, что делать.

В «Локомотиве» руководители сами виноваты, если у них спросить, чего они хотят, они не ответят. Когда в футболе работают жулики и дилетанты, то ничего не поделаешь. Пока они есть, все будет оставаться на своих местах», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» проиграл в Лиге Европы второй матч кряду. Пока москвичи занимают последнее место в квартете, набрав 1 пункт.