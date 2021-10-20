Терим: «Локомотив» будет выше в своей лиге»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим лестно отозвался о «Локомотиве» на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы.

- Считаю, что «Локомотив» будет выше в своей лиге, это хорошая команда, - заявил Терим.

Также наставник добавил, что не считает эти команды чужими, ведь они пересекаются в еврокубках, к тому же турки открывали стадион «Локомотива».

Что касается турнирных перспектив, Терим отметил большое значение этого поединка, ведь «Галатасарай» может как уйти в отрыв в случае победы, так и позволить «Локомотиву» включиться в борьбу за выход из группы.

Матч состоится в четверг и начнется в 22:00. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

«Локомотив» делит пятое место в Премьер-лиге, набрав 18 очков в 11 матчах.