Марадишвили: «Думаю, дальше под руководством Гисдоля будем только выигрывать»

Минимально уступив «Галатасараю» во вчерашнем матче в рамках Лиги Европы, «Локомотив» оказался не в самом удобном положении в турнирной таблице своей группы. Однако, полузащитник команды Константин Марадишвили не спешит огорчаться.

Он считает, что «железнодорожникам» по силам вернуться в борьбу за выход в плей-офф. По его словам, коллектив под руководством нового наставника Маркуса Гисдоля теперь будет только прогрессировать.

«Мы выглядели хорошо, но подвела реализация. Думаю, дальше все будет лучше, и мы будем только выигрывать», - подчеркнул Марадишвили в своем интервью для Sport24. Также игрок заявил, что переломным моментом в поединке является пропущенный гол, ведь до него «Локомотив» имел преимущество над соперником.