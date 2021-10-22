Гилерме: Когда играешь дома, надо брать три очка

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:1) в поединке группового этапа Лиги Европы.

«Ощущения — не очень. Когда играешь дома, надо брать три очка, вне зависимости от того, кто соперник.

Мы с первой до последней минуты пытались прессинговать — это то, что требует новый главный тренер. У нас это получалось. Больше риска, но это современный футбол, надо привыкать. Ошибки будут, так как нужно время, чтобы адаптироваться», — заявил игрок в эфире «Матч ТВ».