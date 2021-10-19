Экс-наставнику московского «Локомотива» Юрию Сёмину вручат золотую медаль чемпионата России-2019/20 перед поединком Лиги Европы с турецким «Галатасараем». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».

Специалист возглавлял московскую команду до мая 2020 года. Затем клуб отказался продлевать с ним соглашение.

«Инициатива исходила от клуба. Это следует сделать перед болельщиками. Юрий Павлович принял приглашение. Ждём матча с «Галатасараем», — сообщили в пресс-службе.

Поединок «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве и начнётся в 22:00 мск.