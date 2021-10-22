«Локомотив» ни разу не ударил в створ ворот «Галатасарая»

В рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы московский «Локомотив» принимал турецкий «Галатасарай». Хозяева поля потерпели поражение со счетом 0:1, пропустив гол под занавес встречи.

Если обратить внимание на статистические показатели «железнодорожников» в этом матче, то можно увидеть, что они нанесли 13 ударов по воротам стамбульского коллектива. При этом ни один удар не попал в створ.

В четвертом туре еврокубка подопечные Маркуса Гисдоля снова встретятся с «Галатасараем», однако теперь на выезде. Поединок состоится в Стамбуле 4 ноября.

По итогам трех туров «Локо» замыкает таблицу группы Е.