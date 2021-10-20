​Гисдоль назвал Терима тренером-лисом

Рулевой «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался по поводу «Галатасарая», который возглавляет Фатих Терим. В четверг, 21 октября, команды сразятся в Москве в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Галатасарай» лидирует в Турции, и мы знаем, что нам предстоит тяжёлый матч. Нам придётся разгадать несколько ребусов, которые предоставит соперник. Я знаю Фатиха Терима. Я бы назвал его тренером-лисом. Его команды имеют свой почерк.

В нашем клубе произошли серьёзные изменения, и результат нашей работы мы сможем увидеть через несколько месяцев. Мы хотим доверять молодым футболистам, но нам нужны и опытные игроки, как Гилерме и Смолов», - сказал Гисдоль на пресс-конференции.