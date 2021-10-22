Председатель совета директоров «Локомотива» отреагировал на поражение от «Галатасарая»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на домашнее поражение железнодорожников от «Галатасарая» (0:1) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«А что тут говорить? Вы сами всё видели», - цитирует Плутника Sport24.
Стоит отметить, что хозяева за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
Единственный гол был забит на 82-й минуте встречи. Его автором стал Актюркоглу. На текущий момент в активе «Локомотива» одно набранное очко.
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