Whoscored: Смолов - худший игрок матча «Локомотив» - «Галатасарай»

Московский «Локомотив» провел домашний поединок против турецкого «Галатасарая» в третьем туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Подопечные Маркуса Гисдоля потерпели минимальное фиаско со счетом 0:1. Единственный гол был забил под занавес встречи.

Аналитики портала Whoscored подвели итоги вчерашнего противостояния и назвали худшего игрока поединка. Им стал российский нападающий Фёдор Смолов.

Самые высокие оценки в составе «Локомотива» получили голкипер Гилерме и защитник Пабло.

После трех сыгранных туров московская команда занимает последнее место в квартете, имея на своем счету одно очко.