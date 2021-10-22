«Мне знакомо это чувство, бро»: «Зенит» отреагировал на поражение «Локомотива»

В поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» на своем домашнем стадионе принимал стамбульский «Галатасарай». «Железнодорожники» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный гол забил Актюркоглу на 82-й минуте.

На результат этого противостояния отреагировал петербургский «Зенит», который в своем твиттер-аккаунте обратился к москвичам со следующими словами: «Мне знакомо это чувство, бро».

Напомним, что «сине-бело-голубые» на этой неделе на своем поле принимали туринский «Ювентус» в Лиге чемпионов. Команда Сергея Семака уступила со счетом 0:1, пропустив гол в концовке встречи.