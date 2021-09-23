На матч «Локомотив» - «Галатасарай» допустят 30 процентов от максимальной вместимости стадиона

Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить домашний поединок московского «Локомотива» с «Галатасараем» в третьем туре Лиги Европы.

«Железнодорожники» оповестили о начале продаж билетов на матч с представителем чемпионата Турции в рамках Лиги Европы. По информации клубной пресс-службы «красно-зелёных», Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны «РЖД Арены» не более, чем на 30 процентов от предельной вместимости.

Допуск на стадион будет возможен исключительно при наличии QR-кода, подтверждающего успешную вакцинацию или перенесенный ковид в течение последних шести месяцев. Собственники сезонных абонементов смогут посетить игру 21 октября без дополнительных документов, но от них будут требовать соблюдать социальную дистанцию и пребывание в средствах индивидуальной защиты.