Бывший игрок «Галатасарая» Бюлент Акин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч с «Локомотивом».

- «Галатасарай» сейчас в неплохой форме, но команде не хватает стабильности. Это видно по тому, как команда играет в последнее время. Очень многое зависит от нападающего из Египта Мохамеда Мостафы. Сейчас это главная ударная сила команды. Если дать ему простор, будут проблемы.

- Кто фаворит в этой игре?

- Я бы сказал, что «Локомотив». Это, по сути, последний реальный шанс для команды зацепиться за весеннюю стадию, тогда как «Галатасарай» в лидерах. Кроме того, фактор своего поля очень важен. Мы видим, что «Галатасарай» не так хорош в гостях.

Сергей Румянцев