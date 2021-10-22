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Лига Европы

Панченко: Гилерме весь матч тащил «Локомотив»

22 Октября 2021 • 13:49 Комментировать (3)
Локомотив Москва
0:1
Галатасарай
окончен

Виктор Панченко, который в 1993 году становился лучшим бомбардиром чемпионата России, поделился своими впечатлениями от поражения «Локомотива» в матче Лиги Европы против «Галатасарая».

Эксперт отметил выступления отдельных игроков, добавив, что «железнодорожникам» не повезло удержать ничейный счет в концовке встречи. Похвалы от Панченко удостоились Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов и голкипер Гилерме Маринато.

В большинстве своем, экс-футболист ряда российских клубов остался впечатлен игрой именно вратаря. «Гилерме весь матч тащил, были невероятные сэйвы», - подытожил свою речь Панченко в интервью Sport24.

Напомним, что пропустив решающий гол на 82-й минуте, «Локомотив» опустился на последнее место в своем квартете, уступая тому же «Галатасараю», «Лацио» и «Марселю».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Виктор Панченко
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Комментарии (2)
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JUMPER
22 Октября 2021 в 14:22
ай...мине тожа пандравилася драматургия мача...))) насилися как угарелаи...а патом пшык и здулися...))) бирити нас потных
Kar.k4rych
22 Октября 2021 в 14:00
Гилерме и Фернандес более русские, чем дзюбы и смоловы! Увы...
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