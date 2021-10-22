Панченко: Гилерме весь матч тащил «Локомотив»

Виктор Панченко, который в 1993 году становился лучшим бомбардиром чемпионата России, поделился своими впечатлениями от поражения «Локомотива» в матче Лиги Европы против «Галатасарая».

Эксперт отметил выступления отдельных игроков, добавив, что «железнодорожникам» не повезло удержать ничейный счет в концовке встречи. Похвалы от Панченко удостоились Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов и голкипер Гилерме Маринато.

В большинстве своем, экс-футболист ряда российских клубов остался впечатлен игрой именно вратаря. «Гилерме весь матч тащил, были невероятные сэйвы», - подытожил свою речь Панченко в интервью Sport24.

Напомним, что пропустив решающий гол на 82-й минуте, «Локомотив» опустился на последнее место в своем квартете, уступая тому же «Галатасараю», «Лацио» и «Марселю».