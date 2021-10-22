Бывший футболист «Локомотива» Олег Терëхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «железнодорожников» от «Галатасарая» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Не особо понравился мне матч. Я ждал, что «Локомотив» будет играть получше. Команда не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника - я думаю, никому из болельщиков это не понравилось. Не могу сказать, почему команда так поменялась во втором тайме. Что с ними случилось, знает только тренер. В интервью он сказал, что играли правильно, установки выполняли, но говорить можно о чем угодно, но когда ни разу не ударили по воротам - это не футбол. «Локомотив» способен играть лучше.

Видна ли работа нового тренера? Он только недавно приехал, нужно время. Только после зимы уже надо смотреть и делать какие-то выводы, когда Гидсоль уже проведёт сборы. Тогда можно будет что-то с него спрашивать, а пока нет. За две недели ничего сделать нельзя, только познакомиться с игроками.

Думаю, шансов на выход в плей-офф Лиги Европы у «Локомотива» уже нет. Это поражение очень сильно повлияло на расклад сил. Если бы выиграли у «Галатасарая», тогда шансы бы были. А так, будет очень тяжело, поэтому навряд ли команда сможет пробиться в плей-офф», - сказал Терëхин.