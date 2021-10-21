VAR не работает во втором тайме матча «Локомотив» — «Галатасарай» по техническим причинам

По техническим причинам во втором тайме поединка Лиги Европы «Локомотив» - «Галатасарай» не будет работать система VAR. Об этом заявил диктор по стадиону.

Напомним, в первой половине встречи после одного из фолов в центре поля арбитр матча Херальд Лехнер подозвал капитанов двух команд – вратарей Маринато Гилерме и Фернандо Муслеру. Рефери оповестил футболистов, что на матче сломалась система VAR. Сразу после этого игра продолжилась.

VAR-арбитром на матче «Локомотив» - «Галатасарай» является Бастиан Данкерт.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.