Наумов: Футболистам «Локомотива» никто не сказал, как нужно играть

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем». Столичный коллектив уступил со счётом 0:1.

Железнодорожники провели первый еврокубковый матч под руководством немца Маркуса Гисдоля. Ранее команду возглавлял серб Марко Николич.

«Игра вообще не удалась. В «Локомотиве» очень квалифицированные игроки, но это 11 футболистов, которые вышли и которым никто не сказал, как нужно играть. У них нарушены все игровые связи.

Можно сказать, что «Локомотив» уже вылетел из Лиги Европы. Команда даже третьей не станет, будет четвертой», — цитирует Наумова ТАСС.

Единственный гол был забит на 82-й минуте встречи. Его автором стал Актюркоглу. На текущий момент в активе «Локомотива» одно набранное очко.