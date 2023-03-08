Стерлинг – лидер среди англичан по результативным действиям в Лиге чемпионов с 2014 года

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг улучшил и без того впечатляющую статистику в Лиге чемпионов.

28-летний футболист открыл счёт в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» на 43-й минуте. По данным Opta, Стерлинг напрямую поучаствовал в 44 голах в самом престижном еврокубке (27 голов и 17 ассистов) с момента своего дебюта в турнире в сентябре 2014 года – лучший показатель среди англичан за данный период. Из всех английских игроков лишь Уэйн Руни имеет в своём активе больше забитых мячей – 30.

Следить за ходом матча «Челси» – «Боруссия» Дортмунд поможет текстовая трансляция на сайте Liveresult.ru.