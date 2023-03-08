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Лига чемпионов

Стерлинг – лидер среди англичан по результативным действиям в Лиге чемпионов с 2014 года

08 Марта 2023 • 00:22 Комментировать
Челси
2:0
Боруссия Д
окончен

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг улучшил и без того впечатляющую статистику в Лиге чемпионов.

28-летний футболист открыл счёт в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» на 43-й минуте. По данным Opta, Стерлинг напрямую поучаствовал в 44 голах в самом престижном еврокубке (27 голов и 17 ассистов) с момента своего дебюта в турнире в сентябре 2014 года – лучший показатель среди англичан за данный период. Из всех английских игроков лишь Уэйн Руни имеет в своём активе больше забитых мячей – 30.

Следить за ходом матча «Челси» – «Боруссия» Дортмунд поможет текстовая трансляция на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Уэйн Руни Рахим Стерлинг
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