Во вторник лондонский «Челси» провёл свой самый результативный матч в 2023 году. Победа над дортмундской «Боруссией» может стать отправной точкой в возвращении к привычному футболу «синих» после жутких результатов зимы (всего одна победа за два месяца). Рахим Стерлинг забил первый гол в противостоянии, а главным героем стал Кай Хаверц, который в первом тайме зарядил в штангу, а также отправил мяч в сетку, но взятие ворот отменили. После перерыва форвард снова попал в каркас ворот с пенальти, но судья дал еще один шанс, позволив перебить 11-метровый, и этот гол стал решающим.

Как это было - смотрим в видеосюжете.