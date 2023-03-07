Беллингем повторил достижение Трента в Лиге чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем попал в стартовый состав команды на матч с «Челси».

Встреча пройдёт в Лондоне в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Шмели» добились минимальной победы в первом поединке. Как отмечает Opta, сегодня Беллингем повторит английский рекорд по количеству матчей в старте в плей-офф самого престижного еврокубка до 20-летия – шесть. Ранее единоличным рекордсменом был правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Текстовая трансляция матча «Челси» против дортмундской «Боруссии» будет представлена на сайте Liveresult.ru. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.