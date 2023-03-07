​Фелиш дал понять, от чего зависит его будущее в «Челси»

Нападающий Жоау Фелиш в зимнее трансферное окно перебрался из «Атлетико» в «Челси» на правах аренды. Португальский футболист дал понять, что его будущее в лондонском клубе зависит от того, попадёт ли команда в Лигу чемпионов.

«У нас ещё много матчей, чтобы попытаться пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат. Это ещё не конец. Но да, играть в Лиге чемпионов – важно для меня. Посмотрим, что получится», - сказал Фелиш в ходе интервью для The Telegraph.

На текущий момент «Челси» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Жоау Фелиш провёл за «Челси» пять матчей, в которых забил один гол.