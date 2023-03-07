​Фелиш: «Хаверц забьёт «Боруссии»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» высказался о Кае Хаверце. Немца в последнее время критикуют за отсутствие голов.

«Он потрясающий игрок. Все знают, что он сделал для клуба. Мы ровесники, поэтому я уже давно знаю его. У нас хорошие отношения на поле и за его пределами. Это футбол. Иногда ты забиваешь в каждом матче. Когда не получается, ты должен продолжать работать.

Хаверц всегда ищет способы стать лучше. Завтра он забьёт», - сказал Фелиш в понедельник. Слова игрока приводит football.london.

Следить за матчем между «Челси» и дортмундской «Боруссией» можно будет в текстовой трансляции.