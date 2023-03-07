«Боруссия» проиграла шесть из семи матчей в Лондоне в рамках ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонскому «Челси» необходимо отыгрываться после поражения в первом матче от дортмундской «Боруссии». Любопытно, что это уже восьмой матч немецкой команды в Лиге чемпионов в Лондоне, и из предыдущих семи клуб проиграл целых шесть. Лишь один раз дортмундской «Боруссии», выигравшей самый престижный трофей клубного европейского футбола в 1997 году, удалось победить в Лондоне - в 2013 году в игре с «Арсеналом».

Следить за событиями игры между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией» в рамках плей-офф Лиги чемпионов можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.