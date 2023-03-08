Поттер – второй английский тренер, победивший в пяти матчах ЛЧ за сезон

Наставник «Челси» Грэм Поттер стал вторым в истории английским тренером, который смог победить в пяти матчах Лиги чемпионов УЕФА за один сезон. Об этом сообщает статистический портал Opta. Ранее это удавалось Бобби Робсону 20 лет назад – в сезоне-2002/03 он сделал это со своим «Ньюкаслом».

Напомним, что накануне «Челси» Поттера уверенно обыграл на «Стэмфорд Бридж» дортмундскую «Боруссию» - 2:0. Этого счёта хватило, чтобы пройти дальше в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч, общий счёт – 2:1.

Ранее осенью «Челси» успешно выступил на групповом этапе турнира, выиграв квартет Е с «Миланом», «РБ Зальцбургом» и загребским «Динамо».