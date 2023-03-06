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Лига чемпионов

Поттер: «Челси» хочет всё решить в основное время, но команда готова к серии пенальти с «Боруссией»

06 Марта 2023 • 20:43 Комментировать
Челси
...
Боруссия Д
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07.03 23:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос, готова ли команда к возможной серии пенальти в ответном матче с дортмундской «Боруссией».

Поттер заявил Football London, что команда всегда тренирует одиннадцатиметровые удары, поэтому «Челси» готов к серии, если такое произойдет. Команда хочет решить все в основное время, но, возможно, предстоит пройти через серию пенальти, штатным пенальтистом будет Кай Хаверц, добавил специалист.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» проиграл «Боруссии» со счетом 0:1. Ответная встреча состоится завтра, 7 марта, в Лондоне. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Грэм Поттер Кай Хаверц
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ЧЕЛСИ БОРУССИЯ Д
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