Поттер объяснил, почему не стал смотреть повторный пенальти Хаверца

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, почему не стал смотреть повторный пенальти в исполнении нападающего команды Кая Хаверца в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который завершился победой «синих» со счётом 2:0.

Напомним, что своим первым ударом немецкий футболист попал в штангу, однако затем главный арбитр встречи Данни Маккели попросил Хаверца перебить 11-метровый, который в итоге игрок «Челси» успешно реализовал.

«Я смотрел первый пенальти Кая, но, что касается второго, просто подумал, что сяду и послушаю шум трибун! Не знаю, почему я так сделал, на самом деле, возможно, из суеверия», — цитирует Поттера официальный сайт «Челси».

Кроме того, английский специалист подчеркнул, что команда была уверена в своём пенальтисте, который сумел реализовать повторную попытку в такой напряжённой ситуации.

Эта победа позволила «Челси» одолеть «Боруссию» по сумме двух встреч (2:1) и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.