Журавель – о «Челси»: «Накупили игроков, а результат делают те, кто давно в команде»

Известный российский журналист Тимур Журавель оценил победу «Челси» над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, накануне «синие» уверенно обыграли «шмелей» - 2:0, а голами в матче отличились Рахим Стерлинг и Кай Хаверц.

«Клуб накупил игроков новых, а результат всё равно делают те, кто в команде давно. Чилуэлл и Джеймс – 10 из 10, и если Чилуэлл и вправду целился в руку Вольфу в эпизоде с пенальти, то дальше надо брать Лигу чемпионов. А чего мелочиться, если даже ди Маттео смог», - пишет Журавель в своём Telegram-канале.

Напомним, что в первом матче пары на «Сигнал Идуна Парке» в Дортмунде «Боруссия» в феврале победила – 1:0.