Поттер: «Челси» способен переломить ситуацию в противостоянии с «Боруссией»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер пообщался с журналистами перед началом матча против дортмундской «Боруссии».

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов стартует сегодня в 23:00 по московскому времени. Дортмундцы взяли верх в первой встрече, победив с минимальным счётом.

«Мы с нетерпением ждём начала. Моя работа – помогать команде побеждать. Соперник имеет преимущество в один гол, но мы не сомневаемся в нашей способности переломить ситуацию. Мы настроены позитивно. В «Челси» много фантастических игроков, и в коллективе сохраняется благоприятная атмосфера, несмотря на прежние трудности», – заявил в интервью BT Sport Поттер.

Следить за ходом матча «Челси» – «Боруссия» можно на сайте Liveresult.ru.