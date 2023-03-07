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Поттер: «Челси» способен переломить ситуацию в противостоянии с «Боруссией»

07 Марта 2023 • 22:28 Комментировать
Челси
...
Боруссия Д
1 1.70 X 4.20 2 5.00
Через 0 ч. 9 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер пообщался с журналистами перед началом матча против дортмундской «Боруссии».

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов стартует сегодня в 23:00 по московскому времени. Дортмундцы взяли верх в первой встрече, победив с минимальным счётом.

«Мы с нетерпением ждём начала. Моя работа – помогать команде побеждать. Соперник имеет преимущество в один гол, но мы не сомневаемся в нашей способности переломить ситуацию. Мы настроены позитивно. В «Челси» много фантастических игроков, и в коллективе сохраняется благоприятная атмосфера, несмотря на прежние трудности», – заявил в интервью BT Sport Поттер.

Следить за ходом матча «Челси» – «Боруссия» можно на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ БОРУССИЯ Д
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