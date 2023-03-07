«Челси» приложит все силы» — Масалитин — об ответном матче с «Боруссией»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией».

«Челси» приложит все силы. А получится – не получится, тут многое зависит от того, как они будут мотивированны, что будет делать сама «Боруссия», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, если «Боруссия» будет действовать от обороны, то в матче может ничего не произойти, но если команда продемонстрирует свой футбол, то возьмет свое.

Первая встреча завершилась победой «Боруссии» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 7 марта в Лондоне. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.