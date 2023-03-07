«Челси» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией» Дортмунд.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Челси - Боруссия Д
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Протокол игры
Аррисабалага Кепа•Фофана Уэсли•Кулибали Калиду•Кукурелья Марк•Джеймс Рис II•Ковачич Матео•Фернандес Энцо•Чилуэлл Бен•Стерлинг Рахим•Хаверц Кай•Фелиш Жоау
Майер Александер II•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Геррейру Рафаэл•Джан Эмре•Брандт Юлиан•Беллингем Джуд•Эзкан Салих•Ройс Марко•Аллер Себастьян
07 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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