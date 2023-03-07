«Челси» ещё ни разу не забивал более одного мяча за матч в 2023 году

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонскому «Челси» необходимо отыгрываться после поражения в первом матче от дортмундской «Боруссии». Команде Грэма Поттера надо сделать то, чего она еще не сумела ни разу сделать за весь 2023 год - забить более одного гола за матч.

Одного гола не будет достаточно - в таком случае матч перетечет в дополнительное время, а затем, возможно, и к серии пенальти.

Следить за событиями игры между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией» в рамках плей-офф Лиги чемпионов можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.