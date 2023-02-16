Поттер прокомментировал поражение от «Боруссии»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался после поражения в Лиге чемпионов от дортмундской «Боруссии». Напомним, накануне вечером на «Сигнал Идуна Парке» «шмели» оказались сильнее «синих» - 1:0, единственный гол встречи забил нападающий дортмундцев Карим Адейеми.

«В игре мы создавали много моментов, однако меня очень сильно разочаровал пропущенный гол. Но я уверен, что во втором тайме мы были доминирующей командой на поле и были очень близки к тому, чтобы самим забить гол. Нас сломали, и это очень разочаровывает, нам следовало бы играть лучше», - цитирует Поттера пресс-служба УЕФА.

Ответная игра этой пары в Лондоне состоится 7 марта.