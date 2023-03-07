Мостовой верит, что «Челси» пройдёт «Боруссию» в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы «Челси» пройти дортмундскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Челси» по силам пройти «Боруссию». Они же уступили в гостях всего 0:1. И в Английской премьер-лиге «Челси» выиграл последний матч. Команда не может все время быть в кризисе. Возможно, она как раз начинает из него выходить», — приводит слова Мостового Vprognoze.

Ответная встреча между «Челси» и «Боруссией» состоится сегодня, 7 марта, в Лондоне. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.