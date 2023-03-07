Мор — об Адейеми: «Он играет главную роль в «Боруссии»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о травме нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, который пропустит матч с «Челси».

«Он играет сейчас главную роль в команде. Несмотря на присутствие в команде, находящихся в отличной форме, Джуда Беллингема и Марко Ройса, Адейеми очень сильно выделяется. Его «Боруссии» будет очень сильно не хватать», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

При этом эксперт добавил, что в стане «шмелей» есть и другие хорошие футболисты, которые могут взять игру на себя.

Напомним, 21-летний Адейеми получил травму 19 февраля в одном из матчей Бундеслиги. В клубе сообщали, что восстановление футболиста займет около трех недель.

Ответный поединок между «Боруссией» и «Челси» состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 23:00 по мск. Первая встреча завершилась победой немцев 1:0.