Джо Коул прокомментировал победу «Челси» над «Боруссией» в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Челси» Джо Коул поделился впечатлениями после победы лондонского клуба над «Боруссией» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«С первых минут и до самого конца это была великолепная встреча. Этот вечер может пойти на пользу «Челси», он может стать ключевым для команды на этапе строительства», — приводит слова Коула официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» одолела «Челси» с минимальным счетом 1:0, но в ответном поединке англичане оказались сильнее (2:0) и выбили «шмелей» из 1/8 финала турнира.

Предстоящий матч для команды Грэма Поттера состоится 11 марта. В рамках 27-го тура Английской премьер-лиги «Челси» встретится в гостях с «Лестером».