Беллингем: «Мы показали, как умеем защищаться и доигрывать матчи»

Звезда дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал итог матча против «Челси» в рамках Лиги чемпионов УЕФА – «шмели» одержали минимальную победу – 1:0. Единственным голом в матче во втором тайме отметился форвард дортмундской команды Карим Адейеми.

«Мы доминировали в первом тайме, у них тоже были моменты, но мы контролировали ситуацию большую часть первого тайма. Во втором тайме мы перестали давить на газ, соперник лучше контролировал мяч. Однако мы показали, насколько хорошо умеем защищаться и доигрывать матчи», - цитирует Беллингема BT Sport.

Впереди «Боруссию» ждёт ответный поединок в рамках 1/8 финала турнира и немецкому клубу рано расслабляться, его дата – 7 марта.