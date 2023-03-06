Гасилин не назвал фаворита в паре «Челси» и «Боруссии»

Бывший игрок «Зенита» и «Амкара» Алексей Гасилин поделился мыслями о грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». В первом матче, напомним, победу с минимальным счётом одержала немецкая команда.

«Завтрашний матч очень важен для Грэма Поттера и его подопечных, чтобы избавиться от критики со стороны футбольного комьюнити. Шансов догнать конкурентов в АПЛ у них уже нет. Ничья их не устраивает и я уверен, игроки «Челси» выложатся на максимум», - цитирует Гасилина «РБ Спорт».

Он добавил, что одолеть «Боруссию» будет непросто, ведь это очень сильная и везучая команда.

«Мы увидим настоящую борьбу», - заключил Гасилин.

Ответная битва «Челси» и «Боруссии» пройдёт 7 марта на стадионе «Стэфморд Бридж» в Лондоне.