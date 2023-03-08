Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между «Челси» и «Боруссией».

«Я выделял «Челси» фаворитом. Он в первом матче проиграл несправедливо. Лондонцы играли лучше там. Я не был уверен в их победе, но склонялся всё-таки к этому. Я думал, что они выиграют 1:0. Меня игра не удивила. У меня есть вопрос по пенальти. Поставил - вопросов нет, рука была. Но заставил перебивать... Там игроки «Боруссии» вбежали в зону, но обратите внимание, что игроки «Челси» тоже вбежали. И самое интересное, что они забежали ещё быстрее. Там игрок «Челси» на полтуловища был быстрее. И у меня вопрос, почему перебивают. Я не очень это понимаю, уже не первый раз. А внятно ответить на этот вопрос никто не может, что самое интересное.

В моменте с пенальти хочется добавить. Ведь когда игрок забивает, уже не просят перебивать. Игроки «Боруссии» бы специально опять в зону вбежали и просили бы перебить. Не дали бы же. Примечательно, что эти вбегающие не влияют на эпизод. Они ничего не решали. Я считаю, что решение перебить пенальти неправильное», - сказал Мостовой.

Напомним, что именно 11-метровый в начале второго тайма и стал решающим, Кай Хаверц забил с точки, а «Челси» прошел дальше, победив 2:0.