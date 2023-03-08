Фердинанд считает, что победа над «Боруссией» может стать для «Челси» переломным моментом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал успех «Челси».

Команда Грэма Поттера вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала (2:0) после поражения в первой игре (0:1).

«Сейчас мы видим, какое облегчение испытывают болельщики «Челси», – делится мнением Фердинанд. – Публика «Стэмфорд Бридж» приучена к успеху. Сегодня команда заслужила победу. По ходу сезона случаются переломные моменты, когда возвращается уверенность, и этот триумф может стать очень важным для «Челси», – заявил знаменитый экс-футболист, выступая на BT Sport.