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Лига чемпионов

Поттер: «Думаю, «Челси» заслуженно вышел в четвертьфинал»

08 Марта 2023 • 01:46 Комментировать
Челси
2:0
Боруссия Д
окончен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после победы в матче 1/8 финала против дортмундской «Боруссии» (2:0).

«Синие» добыли путёвку в четвертьфинал, несмотря на поражение в выездной встрече (0:1).

«Концовка получилась нервной, но я очень доволен ребятами – они сыграли фантастически. Очень важная победа для всех, кто переживает за клуб.

В раздевалке сейчас потрясающая атмосфера. Мы пережили много трудностей, и успех в Лиге чемпионов для нас крайне важен. Мы очень надеялись выйти в четвертьфинал.

Игроки отдали все силы, за что я очень им благодарен. Думаю, мы заслужили пройти дальше, учитывая содержание обеих игр», – сказал в интервью BT Sport Поттер.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Грэм Поттер
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