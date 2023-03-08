Поттер: «Думаю, «Челси» заслуженно вышел в четвертьфинал»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после победы в матче 1/8 финала против дортмундской «Боруссии» (2:0).

«Синие» добыли путёвку в четвертьфинал, несмотря на поражение в выездной встрече (0:1).

«Концовка получилась нервной, но я очень доволен ребятами – они сыграли фантастически. Очень важная победа для всех, кто переживает за клуб.

В раздевалке сейчас потрясающая атмосфера. Мы пережили много трудностей, и успех в Лиге чемпионов для нас крайне важен. Мы очень надеялись выйти в четвертьфинал.

Игроки отдали все силы, за что я очень им благодарен. Думаю, мы заслужили пройти дальше, учитывая содержание обеих игр», – сказал в интервью BT Sport Поттер.