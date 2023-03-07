Бывший игрок «Боруссии» Дортмунд Эванислон в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «шмелей» пройти «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

- В прошлый раз вы говорили, что «Боруссия» фаворит в матче, что вы думаете об этой игре?

- Да, я был уверен, что «Боруссия» выиграет. Сейчас я также вижу фаворитом «Боруссию», ничего не изменилось. Команда с каждым матчем выглядит лучше и лучше, а «Челси», как я вижу, так и не поправил свое положение в Англии.

- Каким будет матч?

- Я думаю, матч будет результативным, в прошлый раз счет был не по игре, «Боруссия» могла больше забить, шансы были и у «Челси». Понятно, что дома «Челси» будет атаковать много, рисковать, «Боруссии» это подходит. Свои моменты у «Боруссии» будут, а дальше будут надеяться на лучшее.

- Не трудно ли команде играть на два фронта?

- На три, команда еще играет в Кубке Германии. «Боруссия» впервые за долгое время борется за чемпионство, каждый матч для нее особенный. У команды нет такой глубины состава, как у «Баварии», это трудно. Нужны внутренние резервы, — сказал Эванилсон.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне. Начало матча запланировано на 23:00 по мск.