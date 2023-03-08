Харгривз: «Хаверц проявил настоящее мужество и хладнокровие»

Экс-полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз высказался о нападающем «Челси» Кае Хаверце, который реализовал пенальти в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0). Напомним, что немцу удалось забить гол лишь со второй попытки, поскольку первый удар Хаверца пришёлся в штангу.

«Он проявил настоящее мужество и хладнокровие. Сегодня Кай был великолепен. Это важный момент для «Челси», он может изменить для них всё», — цитирует Харгривза Dailymail.

«Челси» одолел «Боруссию» по сумме двух встреч (2:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.